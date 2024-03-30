"Борнмут" із Забарним вирвав перемогу над "Евертоном" без Миколенка в матчі АПЛ (відео)

Ілля провів на полі весь поєдинок, а Віталій не потрапив до заявки через хворобу.

"Борнмут" українського захисника Іллі Забарного обіграв "Евертон" іншого українського оборонця Віталія Миколенка в домашньому матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 2:1 .

Перший тайм гри минув без голів. У другій половині зустрічі "вишням" вдалося вийти вперед – на 64-й хвилині забив Домінік Соланке.

На 87-й хвилині "іриски" відігралися зусиллями Бету. Проте команда Андоні Іраоли змогла вирвати перемогу – в компенсований час автоголом відзначився капітан мерсисайдського клубу Шеймус Коулмен.

Забарний вийшов у стартовому складі "вишень" та провів на полі весь матч. А ось Миколенко не потрапив до заявки "ірисок" на гру через хворобу.

Огляд матчу "Борнмут" – "Евертон"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Борнмут" (38 очок) посідає 13-те місце в АПЛ. "Евертон" (25 балів) йде на 16-й позиції. Зазначимо, що з "ірисок" зняли шість залікових пунктів за порушення правил фінансового фейрплей.

У наступному турі АПЛ команда Забарного 2 квітня прийме "Крістал Пелас". Цього ж дня підопічні Шона Дайча на виїзді зіграють з "Ньюкаслом".

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