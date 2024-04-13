"Борнмут" із Забарним зіграв у результативну нічию проти "Манчестер Юнайтед" в АПЛ (відео)

Українець провів на полі весь матч.

"Борнмут" українського захисника Іллі Забарного на своєму полі зіграв унічию з "Манчестер Юнайтед" у матчі 33-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 2:2 .

На 16-й хвилині господарів вивів уперед Домінік Соланке. На це "червоні дияволи" відповіли на 31-й хвилині голом Бруну Фернандеша.

Ще до перерви "вишні" вдруге в цьому поєдинку повели в рахунку – на 36-й хвилині відзначився Джастін Клюйверт.

Проте втримати переможний результат підопічні Андоні Іраоли не зуміли. На 65-й хвилині Бруну Фернандеш реалізував пенальті та врятував "манкуніанців" від поразки.

Забарний вийшов у стартовому складі "Борнмута" та провів повний матч. Для 21-річного українця це 32-й поєдинок цього сезону в чемпіонаті Англії, він не пропустив жодної хвилини в турнірі.

Огляд матчу "Борнмут" – "Манчестер Юнайтед"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Борнмут" (42 очки) посідає 12-те місце в АПЛ. "Манчестер Юнайтед" (50 балів) перебуває на сьомій позиції.

У наступномих матчах англійського чемпіонату "вишні" 21 квітня на виїзді зіграють з "Астон Віллою", а підопічні Еріка тен Гага 24 квітня приймуть "Шеффілд Юнайтед".

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