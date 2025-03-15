"Борнмут" програв "Брентфорду" з Ярмолюком у першому матчі АПЛ після повернення Забарного (відео)

"Бджоли" зуміли здобути вольову перемогу над "вишнями" у дуелі клубів, за які виступають українці.

"Борнмут" українського захисника Іллі Забарного зазнав поразки від "Брентфорда" українського хавбека Єгора Ярмолюка в домашньому матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Віталіті" у Борнмуті завершився з рахунком 1:2 .

"Вишні" відкрили рахунок на 17-й хвилині зустрічі – автоголом відзначився гравець гостей Віталі Янельт. На 30-й хвилині "бджоли" відігралися – точного удару завдав Йоан Вісса.

У другому таймі "Брентфорд" вирвав перемогу – на 71-й хвилині вирішальний гол забив Крістіан Нергор.

Забарний вийшов у стартовому складі "Борнмута" та був замінений на 86-й хвилині. Для Іллі це був перший поєдинок після того, як він отримав триматчеву дискваліфікацію за червону картку в грі 26-го туру АПЛ проти "Вулвергемптона".

Своєю чергою, Ярмолюк розпочав зустріч на лавці для запасних "Брентфорда" і з'явився на полі на заміну на 72-й хвилині. Результативними діями жоден з українців не відзначився.

Огляд матчу "Борнмут" – "Брентфорд"

Після цього поєдинку "Борнмут" (44 очки) посідає 9-те місце в таблиці АПЛ. "Брентфорд" (41 бал) піднявся на 11-ту позицію.

У наступному турі АПЛ команда Забарного прийме "Іпсвіч", а клуб Ярмолюка у гостях позмагається з "Ньюкаслом". Обидва матчі відбудуться вже після міжнародної паузи, 2 квітня.

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