Боротьба за Мудрика: "Челсі" готовий перебити пропозицію "Арсенала" щодо зірки "Шахтаря"

Лондонський "Челсі" планує поборотися з "Арсеналом" за вінгера донецького "Шахтаря" Михайла Мудрика.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, "пенсіонери" готові запропонувати "гірникам" за трансфер гравця 80 млн євро.

Джерело стверджує, що 21-річний українець ще три місяці тому погодив умови особистого контракту з "Арсеналом" – 5,5 млн євро на рік + бонуси. Аби переманити Мудрика, "сині" запропонують йому більшу зарплату – 7,5 млн євро на рік.

Журналіст Фабриціо Романо повідомляє, що цього тижня директор з футболу донецького "Шахтаря" Даріо Срна буде в Лондоні, де зустрінеться з представниками "Челсі", щоб обговорити можливий трансфер Мудрика.

За його інформацією, "Арсенал" продовжує вести переговори з "Шахтарем" щодо переходу Мудрика – трансфер до стану "канонірів" є пріоритетним варіантом для українця.

Крім того, видання Independent пише, що через інтерес до Мудрика з боку "Челсі" донецький клуб не хоче відпускати вінгера до "Арсенала" за суму меншу 100 млн євро. Своєю чергою, "сині" мають намір перебити будь-яку пропозицію "канонірів" щодо зірки "гірників".

Нагадаємо, декілька днів тому "Арсенал" зробив другу пропозицію "Шахтарю" щодо Мудрика. ЗМІ повідомляли, що вона близька до суми у 50 мільйонів євро + бонуси. Перший запит "гармашів" (40 мільйонів євро + 20 мільйонів бонусами) донецький клуб відхилив.

Цього сезону Мудрик провів 18 матчів у складі "Шахтаря", забив 10 голів і віддав 8 асистів.

Його контракт із "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.

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