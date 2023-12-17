Боротьба за титул триває: "Баєр" і "Баварія" розгромили суперників у 15-му туру Бундесліги (відео)

Леверкузенці лідирують з 4-очковим відривом від мюнхенців, які мають матч у запасі.

У поєдинках 15-го туру німецької Бундесліги "Баєр" вдома розгромив "Айнтрахт" (3:0), а "Баварія" на своєму полі знищила "Штутгарт" (3:0).

Леверкузенський клуб відкрив рахунок на 14-й хвилині зусиллями Віктора Боніфейса. У другому таймі підопічні Хабі Алонсо розвинули свій успіх – на 51-й хвилині відзначився Джеремі Фрімпонг, а ще через шість хвилин Флоріан Вірц довів справу до розгрому.

Огляд матчу "Баєр" – "Айнтрахт"

В іншому матчі ігрового дня Гаррі Кейн уже на 2-й хвилині вивів "Баварію" вперед у матчі проти "Штутгарта". Також у першому таймі арбітр скасував два голи мюнхенців через офсайд – сітку воріт суперника вражали Кім Мін Дже і Томас Мюллер.

Після перерви команда Томаса Тухеля забила вже за правилами. На 55-й хвилині Кейн оформив дубль, а Кім Мін Дже віддав результативну передачу. А на 63-й хвилині Кім Мін Дже і сам відзначився голом.

Огляд матчу "Баварія" – "Штутгарт"

За підсумками цих поєдинків "Баєр" (39 очок) продовжує лідирувати у Бундеслізі, випереджаючи "Баварію" на чотири бали, але чинний чемпіон Німеччини має одну гру в запасі. "Айнтрахт" (21 бал) йде восьмим, "Штутгарт" (31 очко) посідає четверту позицію.

Наступні матчі Бундесліги команди проведуть у середу, 20 грудня. "Баєр" прийме "Бохум", "Баварія" завітає у гості до "Вольфсбурга", "Айнтрахт" вдома зіграє з "Боруссією" Менхенгладбах, а "Штутгарт" на своєму полі зійдеться з "Аугсбургом".

Читайте також:

"Ліверпуль" не зумів обіграти "Манчестер Юнайтед" і повернути собі лідерство в АПЛ (відео)

"Астон Вілла" закамбечила проти "Брентфорда" Ярмолюка та вийшла на друге місце в АПЛ (відео)

"Арсенал" із Зінченком переміг команду екстренера "Шахтаря" та очолив АПЛ (відео)