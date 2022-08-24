"Боротимемося, поки б'ється наше серце": Усик потужно привітав українців із Днем Незалежності (відео)

Зірка світового боксу Олександр Усик записав відеозвернення до українського народу з нагоди 31-ї річниці проголошення Незалежності.

"Всім доброго ранку. Україно, рідненька, із Днем Незалежності! Процвітання тобі, сили та радості. Ти процвітаєш і процвітатимеш, тому що в тебе є народ, який бореться за тебе, який не шкодує свого життя. Кожному українцеві хочу побажати здоров'я, сили та радості. Ми боремося за свою незалежність, і ми продовжуватимемо це, поки б'ється наше серце. Слава Богу за все, Слава Україні! Із Днем Незалежності, Україно!", - сказав Усик у своєму відеозверненні.

Також Олександр залишив патріотичний опис під опублікованим в Instagram відео.

"Нація нескорених розпочала свою історію вже багато років тому, борючись за свободу. Вони кажуть, що це неможливо. Ми не віримо тим словам. Небесам ми віримо, Слава Україні", - написав Усик.

Раніше ТСН Проспорт розповідав, як зірки спорту привітали українців із Днем Незалежності.

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