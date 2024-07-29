Боротиметься за медаль: Харлан впевнено вийшла до півфіналу Олімпіади-2024

Українська шаблістка Ольга Харлан вийшла до півфіналу індивідуального турніру на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

У чвертьфіналі українка розгромно перемогла угорку Анну Мартон з рахунком 15:7 .

Суперницею Харлан у півфіналі Олімпіади-2024 стане стане перша сіяна, француженка Сара Бальцер. Півфінал за участю українки розпочнеться о 20:00 за київским часом.

В іншому півфіналі зустрінуться Себін Чої (Південна Корея) та Манон Брюне (Франція).

Зазначимо, що Ольга стартувала на Іграх у Парижі з 1/16 фіналу, здобувши перемогу над японкою Сіхомі Фукушімою (15:9). В 1/8 фіналу Харлан розгромила представницю Азербайджану Анну Башту, яка до 2019 року виступала під російським прапором.

Олімпіада-2024 є п'ятою в кар'єрі Харлан. Загалом Ольга виграла чотири медалі на Олімпійських іграх. Вона стала олімпійською чемпіонкою 2008 року та срібною призеркою ОІ-2016 в командному турнірі, а також завоювала бронзові нагороди в особистих змаганнях на Олімпіадах 2012 та 2016 років.

Додамо, що нашу країну в індивідуальній першості шаблісток у Парижі також представляли Олена Кравацька та Аліна Комащук, але обидві вибули в 1/16 фіналу. Кравацька поступилася японці Місакі Емурі (14:15), а Комащук програла Джон Хайон з Південної Кореї (8:15).

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня. Поки що "синьо-жовті" медалей не виграли.

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