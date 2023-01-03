"Боротимуся щосили": у легендарної тенісистки діагностували дві форми раку

У титулованої чеської тенісистки Мартіни Навратілової виявили важку хворобу – одразу дві форми раку.

66-річна колишня перша ракетка світу повідомила, що лікарі діагностували у неї рак горла першої стадії і рецидив раку молочної залози.

"Це подвійний удар. Справа серйозна, але все лікується, і я сподіваюся на позитивний результат. Якийсь час буде важко, але я боротимуся щосили", – сказала Навратілова в інтерв'ю BBC.

За словами тенісистки, хворобу вона виявила ще в листопаді 2022 року після того, як помітила у себе збільшені лімфовузли біля шиї. Медичне обстеження виявило одразу два види онкології – горла та молочної залози.

Додамо, що 2010 року у знаменитої спортсменки вже був рак грудей, але вона змогла побороти хворобу після проходження курсу променевої терапії.

За свою кар'єру Навратілова виграла 59 титулів "Великого шолома" в одиночному і парному розрядах. Їй належить рекорд за кількістю титулів в одиночному розряді (167).

Крім того, Навратілова – друга тенісистка за тривалістю лідерства в рейтингу WTA (332 тижні) За цим показником вона поступається тільки німкені Штеффі Граф (377).

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