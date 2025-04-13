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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Боруссія Дортмунд – Барселона: де дивитися і прогноз букмекерів на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

У першій грі каталонці здобули розгромну перемогу з рахунком 4:0.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона" – "Боруссія" Дортмунд

"Барселона" – "Боруссія" Дортмунд / © Associated Press

У вівторок, 15 квітня, дортмундська "Боруссія" прийме "Барселону" в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У першій зустрічі між командами, яка відбулася 9 квітня у Барселоні, іспанська команда рознесла представника німецької Бундесліги з рахунком 4:0.

Де дивитися матч Боруссія Дортмунд – Барселона

В Україні поєдинок "Боруссія" Дортмунд – "Барселона" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Боруссія Дортмунд – Барселона

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Барселону". На перемогу команди Гансі Фліка можна поставити з коефіцієнтом 1,86. Нічия – 4,10. Виграш "джмелів" – 3,90.

Щодо підсумку двоматчевої дуелі, то аналітики не сумніваються, що "синьо-гранатові" після розгромної перемоги в першому поєдинку зможуть оформити вихід до півфіналу турніру.

Переможець пари "Барселона" – "Боруссія" Дортмунд в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння "Баварія" (Німеччина) – "Інтер" (Італія). У першому матчі міланський клуб у Мюнхені вирвав перемогу з рахунком 2:1.

Іншу півфінальну пару Ліги чемпіонів складуть клуби, які стануть переможцями чвертьфіналів ПСЖ (Франція) – "Астон Вілла" (Англія) та "Арсенал" (Англія) – "Реал" Мадрид (Іспанія).

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Реал". Торік мадридський гранд у фіналі обіграв дортмундську "Боруссію", оновивши абсолютний рекорд (15) за тріумфами в цьому турнірі.

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