Боруссія Дортмунд – Атлетіко: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Перший поєдинок у Мадриді мінімально виграли "матрацники".

У вівторок, 16 квітня, дортмундська "Боруссія" прийматиме мадридський "Атлетіко" в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перший матч між цими командами завершився домашньою перемогою "матрацників" з рахунком 2:1.

Де дивитися матч Боруссія Дортмунд – Атлетіко

На території України поєдинок-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між дортмундською "Боруссією" та "Атлетіко" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Боруссія Дортмунд – Атлетіко

Незначним фаворитом другого поєдинку між "джмелями" та "матрацниками" букмекери вважають німецький клуб. На перемогу підопічних Едіна Терзича можна постпвити з коефіцієнтом 2,27. Нічия – 3,65. Виграш команди Дієго Сімеоне – 3,20.

Водночас за підсумками двоматчевого протистояння вище оцінюються шанси іспанського колективу. На вихід "Атлетіко" до півфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,43. На те, що до наступної стадії пройдуть дортмундці – 2,90.

Зазначимо, що що в півфіналі Ліги чемпіонів переможець пари "Атлетіко" – "Боруссія" Дортмунд поміряється силами із сильнішим у дуелі ПСЖ – "Барселона".

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