Боруссія Дортмунд – Барселона: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У середу, 11 грудня, дортмундська "Боруссія" прийме "Барселону" в матчі шостого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після п'яти турів німецька та іспанська команда мають однакову кількість очок (по 12), посідаючи четверте та третє місця відповідно у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів.

Раніше "джмелі" розгромили "Брюгге" (3:0), знищили "Селтік" (7:1), зазнали поразки від мадридського "Реала" (2:5), обіграли "Штурм" (1:0) та розбили загребське "Динамо" (3:0).

"Синьо-гранатові" поступилися "Монако" (1:2), після чого здобули чотири перемоги поспіль: над "Янг Бойз" (5:0), "Баварією" (4:1), "Црвеною Звездою" (5:2) та "Брестом" (3:0).

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Прогнози букмекерів на матч Боруссія Дортмунд – Барселона

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають каталонський клуб. На перемогу підопічних Гансі Фліка приймаються ставки з коефіцієнтом 2,10. Нічия – 3,85. Виграш представника Бундесліги – 3,30.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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