"Боруссія" Дортмунд неочікувано поступилася у Лізі Європи, клуб Вернидуба розпочав плейоф з перемоги: відео голів

"Боруссія" Дортмунд неочікувано поступилася у Лізі Європи, клуб Вернидуба розпочав плейоф з перемоги: відео голів

Завершилися два поєдинки європейського турніру.

В четвер, 17 лютого, в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи "Боруссія" Дортмунд зазнала на своєму полі поразки від "Рейнджерс" - 2:4 .

Гості забили два м'ячі ще в першому таймі, коли пенальті реалізував Джеймс Таверньєр, а також відзначився Альфредо Морелос.

У другій половині Джон Лундстрем зробив рахунок розгромний, але "Боруссія" нарешті відповіла - відзначився Джуд Беллінгем.

Згодом м'яч у власні ворота забив Дан-Аксель Загаду, після чого дортмудці знову скоротили відставання голом Рафаела Геррейру.

У паралельному матчі "Шериф" впевнено переграв португальську "Брагу" - 2:0 .

За команду Вернидуба відмітилися Себастьян Тілль та Адама Траоре.

Матчі у відповідь відбудуться 24 лютого. "Рейнджерс" та "Боруссія" зіграють у Глазго. "Шериф" та "Брага" зустрінуться на стадіоні португальців. Початок - о 22:00 за київським часом.

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