"Боруссія" Дортмунд оголосила про призначення нового головного тренера

Нурі Шахін став новим головним тренером дортмундської "Боруссії".

Про це повідомляється на офіційному сайті "джмелів".

35-річний фахівець підписав з німецьким клубом контакт до літа 2027 року.

Біля керма дортмундців він замінив Едіна Терзича, який напередодні залишив посаду головного тренера "Боруссії".

Шахін закінчив ігрову кар'єру 2021 року в турецькому "Антальяспорі", де потім працював два роки головним тренером. У грудні 2023-го він став помічником Терзича у "Боруссії".

Зазначимо, що Шахін є вихованцем "Боруссії" та виступав за дортмундську команду від 2005 до 2011 року, а також від 2013 до 2018 року.

Минулої кампанії дортмундці дійшли до фіналу Ліги чемпіонів, у якому програли мадридському "Реалу" (0:2). У Бундеслізі "джмелі" фінішували п'ятими, кваліфікувавшись до найпрестижнішого єврокубка і на наступний сезон.

Раніше повідомлялося, що цього літа "Боруссію" залишають дві легенди клубу – півзахисник Марко Ройс та захисник Матс Гуммельс.

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