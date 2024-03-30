"Боруссія" Дортмунд перемогла "Баварію" в центральному матчі 27-го туру Бундесліги (відео)

За сім турів до фінішу мюнхенський клуб відстає від "Баєра" на 13 очок.

Дортмундська "Боруссія" обіграла "Баварію" в центральному поєдинку 27-го туру німецької Бундесліги. Матч на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився з рахунком 0:2 .

Уже на 10-й хвилині зустрічі "джмелів" вивів уперед Карім Адеємі. У другому таймі дортмундці зміцнили свою перевагу – на 83-й хвилині відзначився Юліан Ріерсон.

На 89-й хвилині підопічні Томаса Тухеля могли скоротити відставання, але гол Гаррі Кейн було скасовано через офсайд.

Огляд матчу "Баварія" – "Боруссія" Дортмунд

Після цього матчу "Баварія" (60 очок) залишилася на другому місці у турнірній таблиці Бундесліги. Мюнхенці вже на 13 балів відстають від "Баєра", який лідирує. "Боруссія" Дортмунд (53 пункти) посідає четверту позицію.

У наступному турі чемпіонату Німеччини "Баварія" на виїзді зіграє з "Гайденгаймом", а "джмелі" приймуть "Штутгарт". Обидва матчі відбудуться 6 квітня.

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