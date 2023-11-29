"Боруссія" Дортмунд перемогла "Мілан" і вийшла до плейоф ЛЧ, ПСЖ ледь уникнув поразки від "Ньюкасла"

Відбулися поєдинки п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів у "групі смерті".
В рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів у групі F "Боруссія" Дортмунд на виїзді обіграла "Мілан" (1:3), а ПСЖ вдома зіграв унічию з "Ньюкаслом" (1:1).
Турнірна таблиця групи F перед заключним туром: "Боруссія" Дортмунд (10 очок), ПСЖ (7), "Ньюкасл" (5), "Мілан" (5).
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