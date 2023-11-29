Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Боруссія" Дортмунд перемогла "Мілан" і вийшла до плейоф ЛЧ, ПСЖ ледь уникнув поразки від "Ньюкасла"

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
11
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Боруссія" Дортмунд перемогла "Мілан" і вийшла до плейоф ЛЧ, ПСЖ ледь уникнув поразки від "Ньюкасла"

"Боруссія" Дортмунд / Фото: Associated Press

Відбулися поєдинки п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів у "групі смерті".

В рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів у групі F "Боруссія" Дортмунд на виїзді обіграла "Мілан" (1:3), а ПСЖ вдома зіграв унічию з "Ньюкаслом" (1:1).

Турнірна таблиця групи F перед заключним туром: "Боруссія" Дортмунд (10 очок), ПСЖ (7), "Ньюкасл" (5), "Мілан" (5).

Читайте також:

Ліга чемпіонів: хто вже вийшов до плейоф

"Барселона" здолала "Порту" в групі "Шахтаря" та достроково вийшла до плейоф Ліги чемпіонів (відео)

"Шахтар" вдруге обіграв "Антверпен" у Лізі чемпіонів і гарантував собі євровесну (відео)

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Ліга чемпіонів УЄФА
Дата публікації
Перегляди
11
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація