"Боруссія" Дортмунд повторно обіграла ПСЖ і вийшла до фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Німецький клуб дивом не пропустив та здобув путівку до вирішального матчу за трофей.

Дортмундська "Боруссія" обіграла ПСЖ у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі закінчився з рахунком 0:1 .

У першому таймі жодна з команд голів не забивала. На старті другої половини матчу "джмелі" відкрили рахунок – на 50-й хвилині Матс Гуммельс на дальній стійці головою замкнув подачу з кутового від Юліана Брандта.

Після пропущеного м'яча команда Луїса Енріке великими силама стала атакувати та створила чимало моментів біля воріт суперника. Проте "джмелів" неодноразово рятував каркас воріт, зокрема після ударів, які завдавали Воррен Заїр-Емері, Нуну Мендеш, Кіліан Мбаппе та Вітінья.

Також надійно діяв воротар дортмундців Грегор Кобель. Попри шалену перевагу за кількістю ударів – 31 проти 7, за очікуваними голами (xG) – 3,22 проти 0,76 і у володінні м'ячем – 67% на 33%, парижанам так і не вдалося забити бодай раз.

Оскільки перша гра між німецьким і французьким клубами у Дортмунді закінчилася перемогою "джмелів" з рахунком 1:0, то за сумою двох зустрічей (2:0) до фіналу турніру вийшла "Боруссія".

Огляд матчу ПСЖ – "Боруссія" Дортмунд

У фіналі команда Едіна Терзича зустрінеться з тріумфатором протистояння між "Баварією" та "Реалом", кольори якого захищає український голкіпер Андрій Лунін. Перша гра в Мюнхені завершилася бойовою нічиєю 2:2, матч-відповідь у Мадриді заплановано на 8 травня.

"Боруссія" втретє в історії зіграє у фіналі Ліги чемпіонів. 1997 року дортмундці у фінальному матчі перемогли "Ювентус" (3:1), а 2013-го поступилися у вирішальному поєдинку за трофей "Баварії" (1:2).

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Цікаво, що фінал ЛЧ-2012/13 між дортмундською "Боруссією" та "Баварією" також відбувся на "Вемблі".

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