Боруссія Дортмунд – ПСВ: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У першій зустрічі команди не зуміли виявити переможця.

У середу, 13 березня, дортмундська "Боруссія" та нідерландський ПСВ зіграють у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що в першій грі в Ейндговені ці команди не визначили сильнішого (1:1).

Де дивитися матч Боруссія Дортмунд – ПСВ

На території України поєдинок-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між дортмундською "Боруссією" та ПСВ у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Боруссія Дортмунд – ПСВ

У прийдешньому поєдинку букмекери віддають перевагу німецькому клубу. На перемогу "джмелів" можна поставити з коефіцієнтом 2,08. Нічия – 3,85. Виграш нідерландської команди – 3,45.

Фаворитом двоматчевого протистояння також є "Боруссія". Вихід дортмундців до чвертьфіналу оцінений коефіцієнтом 1,61. Прохід ПСВ до наступної стадії турніру – 2,43.

Нагадаємо, жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на п'ятницю, 15 березня.

Фінал Ліги чемпіонів-2023/24 відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

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