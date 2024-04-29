Боруссія Дортмунд – ПСЖ: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Перший поєдинок між німецьким і французьким клубами відбудеться 1 травня в Дортмунді.

У середу, 1 травня, дортмундська "Боруссія" прийме ПСЖ у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У плейоф поточного розіграшу Ліги чемпіонів "джмелі" пройшли нідерландський ПСВ (1:1, 2:0) та мадридський "Атлетіко" (1:2, 4:2).

Парижани на шляху до півфіналу найпрестижнішого євротурніру вибили два іспанські клуби – "Реал Сосьєдад" (2:0, 2:1) та "Барселону" (2:3, 4:1).

Цікаво, що цього сезону "Боруссія" та ПСЖ уже зустрічалися в груповому етапі Ліги чемпіонів. У першому турі парижани вдома перемогли з рахунком 2:0, а в заключному турі в Дортмунді була зафіксована нічия 1:1.

Де дивитися матч Боруссія Дортмунд – ПСЖ

На території України поєдинок 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між дортмундською "Боруссією" та ПСЖ у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Боруссія" Дортмунд – ПСЖ.

Прогнози букмекерів на матч Боруссія Дортмунд – ПСЖ

Букмекери вважають дуже незначним фаворитом першого поєдинку паризький клуб. На перемогу команди Луїса Енріке приймаються ставки з коефіцієнтом 2,50. Нічия – 3,75. Виграш дортмундців – 2,82.

У двоматчевій дуелі суттєво вище оцінюються шанси ПСЖ. На прохід парижан до фіналу пропонують поставити з коефіцієнтом 1,42. Вихід підопічних Едина Терзича до фіналу – 3,00.

Поєдинок-відповідь між ПСЖ і дортмундською "Боруссією" заплановано на вівторок, 7 травня, на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі.

Інший фіналіст Ліги чемпіонів визначиться у протистоянні мюнхенської "Баварії" з мадридським "Реалом", кольори якого захищає український голкіпер Андрій Лунін.

Фінал турніру відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

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