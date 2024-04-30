Боруссія Дортмунд – ПСЖ: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж першого поєдинку між німецьким і французьким клубами.

У середу, 1 травня, дортмундська "Боруссія" прийме ПСЖ у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Матч-відповідь між ПСЖ і дортмундською "Боруссією" заплановано на вівторок, 7 травня, на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі.

Інший фіналіст Ліги чемпіонів визначиться у протистоянні мюнхенської "Баварії" з мадридським "Реалом", кольори якого захищає український голкіпер Андрій Лунін.

Фінал турніру відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку "Боруссія" Дортмунд – ПСЖ.