"Боруссія" Дортмунд скористалася несподіваним фейлом "Баварії" та наблизилася до лідера Бундесліги

"Боруссія" Дортмунд скористалася несподіваним фейлом "Баварії" та наблизилася до лідера Бундесліги

"Джмелі" влаштували розгром "Уніону".

Дортмундська "Боруссія" розбила берлінський "Уніон" у виїзному матчі 22-го туру німецької Бундесліги - 0:3 .

У першому таймі комфортну перевагу "чорно-жовтим" забезпечив Марко Ройс, який вистрілив дублем.

На 71-й хвилині Рафаел Геррейру зробив рахунок розгромним, поставивши крапку в цьому поєдинку.

"Джмелі" йдуть на другому місці в Бундеслізі та дещо скоротили відставання від "Баварії", яка днем раніше сенсаційно програла "Бохуму" . Тепер дортмундці поступаються лідеру чемпіонату 6 очками.

. Тепер дортмундці поступаються лідеру чемпіонату 6 очками. "Уніон" перебуває на шостому місці, маючи у своєму активі 34 бали.

У наступному турі "джмелі" 20 лютого приймуть "Боруссію" Менхенгладбах, а "Уніон" 19 лютого на виїзді зіграє проти "Армінії".

Додамо, що 17 лютого "джмелів" чекає перший поєдинок стикового раунду Ліги Європи з шотландським "Рейнджерс".

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