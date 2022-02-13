"Боруссія" Дортмунд скористалася несподіваним фейлом "Баварії" та наблизилася до лідера Бундесліги

"Джмелі" влаштували розгром "Уніону".
Дортмундська "Боруссія" розбила берлінський "Уніон" у виїзному матчі 22-го туру німецької Бундесліги - 0:3.
У першому таймі комфортну перевагу "чорно-жовтим" забезпечив Марко Ройс, який вистрілив дублем.
На 71-й хвилині Рафаел Геррейру зробив рахунок розгромним, поставивши крапку в цьому поєдинку.
- "Джмелі" йдуть на другому місці в Бундеслізі та дещо скоротили відставання від "Баварії", яка днем раніше сенсаційно програла "Бохуму". Тепер дортмундці поступаються лідеру чемпіонату 6 очками.
- "Уніон" перебуває на шостому місці, маючи у своєму активі 34 бали.
- У наступному турі "джмелі" 20 лютого приймуть "Боруссію" Менхенгладбах, а "Уніон" 19 лютого на виїзді зіграє проти "Армінії".
Додамо, що 17 лютого "джмелів" чекає перший поєдинок стикового раунду Ліги Європи з шотландським "Рейнджерс".
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