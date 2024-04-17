"Боруссія" Дортмунд у "перестрілці" вирвала в "Атлетіко" путівку до півфіналу Ліги чемпіонів (відео)

За вихід до фіналу "джмелі" зіграють проти ПСЖ.

Дортмундська "Боруссія" на своєму полі перемогла мадридський "Атлетіко" в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді завершився з рахунком 4:2 .

У першому таймі господарі двічі відзначилися зусиллями Юліана Брандта та Іана Матсена, які забили на 34-й і 39-й хвилинах відповідно.

Після перерви команда Дєіго Сімеоне змогла відігратися. На 49-й хвилині м'яч у власні ворота зрізав захисник "джмелів" Матс Гуммельс, а на 64-й хвилині за "матрацників" забив Анхель Корреа.

Проте це був ще далеко не кінець. Підопічні Едіна Терзича відповіли своїми двома м'ячами. На 71-й хвилині рахунок у двоматчевій дуелі зрівняв Ніклас Фуллькруг, а через три хвилини Марсель Забітцер забив вирішальний гол, який приніс дортмундцям путівку до півфіналу найпрестижнішого єврокубка.

Оскільки перший матч між цими командами завершився домашньою перемогою "матрацників" з рахунком 2:1, то за сумою двох поєдинків німецький клуб виявився сильнішим (5:4) і вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

Огляд матчу "Боруссія" Дортмунд – "Атлетіко"

У півфіналі Ліги чемпіонів "джмелі" зіграють проти ПСЖ, який у чвертьфіналі вибив з турніру "Барселону". Іншу пару 1/2 фіналу складуть переможці протистоянь "Манчестер Сіті" – "Реал" та "Баварія" – "Арсенал".

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