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"Боруссія" Дортмунд здобула десяту поспіль перемогу 2023 року та очолила Бундеслігу (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
99
Час на прочитання
2 хв
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"Боруссія" Дортмунд здобула десяту поспіль перемогу 2023 року та очолила Бундеслігу (відео)

Фото: Associated Press

"Джмелі" зуміли приборкати "биків" і скинули "Баварію" з вершини турнірної таблиці.

Дортмундська "Боруссія" у стартовому поєдинку 23-го туру німецької Бундесліги на своєму полі обіграла "РБ Лейпциг" – 2:1.

Уже на 13-й хвилині господарі могли повести в рахунку, але гол Юліана Брандта було скасовано після перегляду відеоповтору (VAR) через гру рукою. 

Проте за вісім хвилин "чорно-жовті" таки вийшли вперед – Марко Ройс реалізував пенальті.

До перерви дортмундцям вдалося відзначитися вдруге. На 39-й хвилині перевагу "Боруссії" закріпив Емре Джан.

У другому таймі "бики" скоротили відставання в рахунку – на 74-й хвилині забив Еміль Форсберг. Однак уникнути поразки гості вже не змогли.

Огляд матчу

Зазначимо, що "джмелі" здобули десяту поспіль перемогу у всіх турнірах 2023 року. Востаннє дортмундці втрачали очки в Бундеслізі ще в листопаді минулого року, коли на виїзді програли "Боруссії" Менхенгладбах.

"Боруссія" Дортмунд (49 очок) вийшла на перше місце в Бундеслізі, випередивши "Баварію" на три бали. Мюнхенці 4 березня на виїзді зіграють проти "Штутгарта". "РБ Лейпциг" (42 пункти) залишився на четвертій позиції.

У наступному турі Бундесліги "джмелі" на виїзді зіграють проти "Шальке", а "бики" приймуть "Боруссію" Менхенгладбах. Обидва матчі відбудуться 11 березня. Крім того, дортмундський клуб 7 березня в Лондоні зустрінеться з "Челсі" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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Дата публікації
Перегляди
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