"Боруссія" Дортмунд здолала ПСЖ у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів (відео)

Дортмундська "Боруссія" на своєму полі обіграла ПСЖ у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі підопічні Едина Терзича забили на 36-й хвилині. Ніко Шлоттербек чудовою передачею з глибини знайшов Нікласа Фуллькруга, а той обробив м'яч перед карним майданчиком і пробив у ближній кут під воротарем парижан Джанлуїджі Доннаруммою.

На початку другого тайму команда Луїса Енріке мала надзвичайно небезпечні моменти й була дуже близькою до того, щоб зрівняти рахунок. Протягом однієї атаки гравці французького клубу двічі влучили у стійку – спочатку це зробив Кіліан Мбаппе, а потім Ашраф Хакімі.

Під завісу поєдинку обидві команди намагалися атакувати та загрожувати воротам суперника, але рахунок на табло не змінився – "джмелі" здобули мінімальну перемогу.

Огляд матчу "Боруссія" Дортмунд – ПСЖ

Буде додано незабаром.

Матч-відповідь між ПСЖ і дортмундською "Боруссією" заплановано на вівторок, 7 травня, на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі.

Інший фіналіст Ліги чемпіонів визначиться у протистоянні мюнхенської "Баварії" з мадридським "Реалом", кольори якого захищає український голкіпер Андрій Лунін.

Фінал турніру відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

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