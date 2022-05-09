Боруссія Менхенгладбах - Україна: де дивитися товариський матч і ставки букмекерів

Збірна України з футболу готується до півфінального поєдинку плейоф за вихід на Чемпіонат світу-2022 в Катарі проти Шотландії.
У середу, 11 травня, національна команда України проведе перший контрольний матч в рамках тренувального збору напередодні плейоф відбору на ЧС-2022.
Суперником підопічних Олександра Петракова в товариському поєдинку буде "Боруссія" Менхенгладбах. Зустріч відбудеться в Німеччині на стадіоні "Боруссія Парк", початок - о 21:45 за київським часом.
Для українських уболівальників вхід на арену, яка може вмістити 54 тисячі глядачів, буде безкоштовним.
Де дивитися матч Боруссія Менхенгладбах - Україна
У прямому ефірі гру транслюватимуть телеканали "Футбол 1" та "Індиго TV" (тимчасовий транслятор контенту каналу "Україна"). Також спаринг можна буде дивитися на YouTube-каналі Української асоціації футболу (УАФ).
Прогнози букмекерів на матч Боруссія Менхенгладбах - Україна
Букмекери вважають українську збірну фаворитом майбутнього поєдинку. На перемогу "синьо-жовтих" можна поставити з коефіцієнтом 2,09. Нічия - 4,15. Звитяга німецького клубу - 3,50.
Збірна України позмагається за путівку на ЧС-2022
Нагадаємо, півфінал плейоф відбору на ЧС-2022 Шотландія - Україна відбудеться 1 червня. Його переможець вийде до фіналу плейоф, де 5 червня у Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.
Жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.
Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.
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