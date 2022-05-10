Боруссія Менхенгладбах - Україна: онлайн-відеотрансляція товариського матчу

У середу, 11 травня, збірна України з футболу проведе перший поєдинок у 2022 році.

У рамках підготовки до плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022 збірна України зіграє контрольний матч із "Боруссією" Менхенгладбах.

Зустріч відбудеться в Німеччині на стадіоні "Боруссія Парк", початок - о 21:45 за київським часом.

Варто зазначити, що поєдинок буде благодійним. Усі зібрані на матчі кошти німецька сторона передасть на допомогу Україні, яка продовжує героїчно воювати з російськими окупантами.

Для українських уболівальників вхід на арену, яка може вмістити 54 тисячі глядачів, буде безкоштовним.

Команда Олександра Петракова проведе майбутній матч у новій патріотичній формі з назвами міст-героїв України, які постраждали від агресії окупантів.

Дивіться поєдинок "Боруссія" Менхенгладбах - збірна України в прямому ефірі на нашому сайті. Трансляція гри доступна на YouTube-каналі Української асоціації футболу (УАФ).

Збірна України позмагається за путівку на ЧС-2022

Нагадаємо, півфінал плейоф відбору на ЧС-2022 Шотландія - Україна відбудеться 1 червня . Його переможець вийде до фіналу плейоф, де 5 червня у Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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