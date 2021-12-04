Боржник "Динамо" отримав трансферний бан за перехід скандального парагвайського форварда

ФІФА вирішила покарати "Олімпію".

Міжнародна федерація футболу ФІФА покарала парагвайську "Олімпію" за заборгованість перед київським "Динамо".

Про це повідомляє Versus.

Парагвайський клуб отримав бан на наступне трансферне вікно. Ця заборона може бути знята в тому випадку, якщо "Олімпія" виплатить борг киянам і заплатить штраф.

"Олімпія" не змогла розрахуватися з "Динамо" за трансфер форварда Дерліса Гонсалеса. Сума боргу становила 5,5 мільйона доларів.

Раніше фінансовий консультат "Олімпії" Мануель Феррейра заявив, що клуб ще не скоро зможе погасити борг.

Трансфер парагвайця із "Динамо" відбувся ще в лютому 2020 року.

За даними Transfermarkt, контракт парагвайського вінгера з "торочкуватими" розраховано до кінця 2024 року.

В нинішньому сезоні Гонсалес зіграв у шести матчах команди і забив два гола.

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