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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
84
Час на прочитання
2 хв

Боснія і Герцеговина обіграла Катар, зберігши шанси на плейоф ЧС-2026

Для виходу до 1/16 фіналу боснійцям потрібно потрапити до переліку восьми найкращих третіх місць.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна Боснії і Герцеговини

Збірна Боснії і Герцеговини / © Associated Press

Збірна Боснії і Герцеговини перемогла команду Катару в матчі заключного третього туру групи B чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Lumen Field" в американському Сіетлі завершився з рахунком 3:1.

Боснійці відкрили рахунок на 29-й хвилині зустрічі завдяки голу Керіма Алайбеговича. Ще за п'ять хвилин автогол оформив воротар катарців Махмуд Абунада.

Боснія та Герцеговина — Катар / © Associated Press

Боснія та Герцеговина — Катар / © Associated Press

Боснія та Герцеговина — Катар / © Associated Press

Боснія та Герцеговина — Катар / © Associated Press

Перед перервою підопічні Хулена Лопетегі скоротили відставання в рахунку — точного удару на 42-й хвилині завдав Хасан Аль-Хайдос.

Боснія та Герцеговина — Катар / © Associated Press

Боснія та Герцеговина — Катар / © Associated Press

Однак у другому таймі команда Сергея Барбареза повернула собі гандикап у два м'ячі — на 80-й хвилині голом відзначився Ермін Махмич.

Боснія та Герцеговина — Катар / © Associated Press

Боснія та Герцеговина — Катар / © Associated Press

  • В іншому матчі третього туру цього квартету Швейцарія перемогла Канаду (2:1).

  • Швейцарія (7 очок) посіла перше місце у групі B та вийшла до плейоф. Канада (4 бали) фінішувала другою й також гарантувала собі участь в 1/16 фіналу.

  • Боснія та Герцеговина (4 пункти) має хороші шанси потрапити до плейоф з третьої позиції — боснійцям потрібно потрапити до переліку восьми найкращих третіх місць. Катар (1 очко) став останнім і завершив виступи на Мундіалі.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
84
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