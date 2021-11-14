Боснія і Герцеговина - Україна: де дивитися і ставки букмекерів на вирішальний матч відбору ЧС-2022

Боснія і Герцеговина - Україна: де дивитися і ставки букмекерів на вирішальний матч відбору ЧС-2022

Команда Олександра Петракова є фаворитом, але просто виграти у боснійців може бути недостатньо.

У вівторок, 16 листопада, збірна України на виїзді проведе матч заключного, 10-го туру кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 проти команди Боснії і Герцеговини.

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Вирішальний для "синьо-жовтих" поєдинок відбудеться на стадіоні "Біліно Поле" в місті Зениця. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Де дивитися матч Боснія і Герцеговина - Україна

У прямому ефірі поєдинок транслюватимуть телеканали "Україна" та "Футбол 1". На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.

Прогнози букмекерів на матч Боснія і Герцеговина - Україна

Букмекери вважають фаворитом майбутнього протистояння підопічних Олександра Петракова. На перемогу української збірної можна поставити з коефіцієнтом 1.84. Нічия - 3.75. Перемога боснійців оцінюється коефіцієнтом 4.50.

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Перед останнім туром збірна України з 9 очками посідає третю сходинку групи D, відстаючи від Фінляндії на 2 бали. Боснія і Герцеговина (7 пунктів) після поразки від фінів (1:3) втратила всі шанси пробитися на світову першість.

втратила всі шанси пробитися на світову першість. Франція (15 очок), познущавшись із Казахстану , забезпечила собі перше місце та пряму путівку на мундіаль.

, забезпечила собі перше місце та пряму путівку на мундіаль. Володар другого місця визначиться за підсумками заключного туру в заочній боротьбі України та Фінляндії. Що потрібно "синьо-жовтим", щоб фінішувати другими і вийти у стикові матчі, читайте в нашому матеріалі.

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