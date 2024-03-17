Боснія і Герцеговина – Україна: де дивитися матч плейоф відбору на Євро-2024

Поєдинок відбудеться 21 березня в місті Зениця на стадіоні "Біліно Поле".
У четвер, 21 березня, збірна України зіграє проти національної команди Боснії та Герцеговини півфінальний матчі плейоф відбору до Євро-2024.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Біліно Поле" у боснійському місті Зениця. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Переможець матчу Боснія і Герцеговина – Україна у вівторок, 26 березня, зіграє у фіналі плейоф за вихід на чемпіонат Європи проти тріумфатора пари Ізраїль – Ісландія.
Де дивитися матч Боснія і Герцеговина – Україна
Трансляція матчу Боснія і Герцеговина – Україна буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.
Текстова онлайн-трансляція матчу Боснія і Герцеговина – Україна буде доступна на нашому сайті.
Нагадаємо, в разі виходу до фінального турніру Євро-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.
Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.
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