Боснія і Герцеговина – Україна: де дивитися матч плейоф відбору на Євро-2024

Поєдинок відбудеться 21 березня в місті Зениця на стадіоні "Біліно Поле".

У четвер, 21 березня, збірна України зіграє проти національної команди Боснії та Герцеговини півфінальний матчі плейоф відбору до Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Біліно Поле" у боснійському місті Зениця. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Переможець матчу Боснія і Герцеговина – Україна у вівторок, 26 березня, зіграє у фіналі плейоф за вихід на чемпіонат Європи проти тріумфатора пари Ізраїль – Ісландія.

Де дивитися матч Боснія і Герцеговина – Україна

Трансляція матчу Боснія і Герцеговина – Україна буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу Боснія і Герцеговина – Україна буде доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, в разі виходу до фінального турніру Євро-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

Читайте також:

"Ситуація в Україні – це їхні проблеми": тренер боснійців висловився про матч плейоф відбору Євро-2024

Ребров оголосив склад збірної України на матч плейоф відбору Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини

Суперкомп'ютер оцінив шанси збірної України в плейоф відбору на Євро-2024