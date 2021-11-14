Боснія і Герцеговина - Україна: доленосний матч відбору ЧС-2022 довірили арбітру з фіналу Ліги чемпіонів

Боснія і Герцеговина - Україна: доленосний матч відбору ЧС-2022 довірили арбітру з фіналу Ліги чемпіонів

Поєдинок відбудеться 16 листопада в місті Зениця.

Стало відомо, хто обслужить вирішальний для збірної України матч групового етапу відбору на Чемпіонат світу-2022 проти команди Боснії і Герцеговини.

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Як повідомляє офіційний сайт УАФ, на поєдинку працюватиме іспанська суддівська бригада на чолі з Антоніо Матео Лаосом.

На лініях йому допомагатимуть Пау Норберт Себраїн Девіс та Роберто Діас Перес дель Паломар. Четвертий арбітр - Хосе Луїс Мунуера Монтеро. За систему відеоповторів (VAR) відповідатимуть також іспанці: Рікардо де Бургос Бенгоечеа та його асистент Гільєрмо Куадра Фернандес.

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Зазначимо, що Антоніо Матеу Лаос судив останній фінал Ліги чемпіонів, в якому "Челсі" переміг "Манчестер Сіті". Також відомий 44-річний рефері був визнаний найкращим суддею іспанської Ла Ліги за підсумками минулого сезону.

В українських уболівальників також залишилися приємні спогади про цього арбітра, адже саме він обслуговував пам'ятний матч кваліфікації Євро-2020, коли збірна України у Львові розгромила Сербію з рахунком 5:0.

Матч Боснія і Герцеговина - Україна відбудеться у вівторок, 16 листопада, на стадіоні "Біліно Поле" в місті Зениця. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію гри.

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Перед останнім туром збірна України з 9 очками посідає третю сходинку групи D, відстаючи від Фінляндії на 2 бали. Боснія і Герцеговина (7 пунктів) після поразки від фінів (1:3) втратила всі шанси пробитися на світову першість.

втратила всі шанси пробитися на світову першість. Франція (15 очок), познущавшись із Казахстану , забезпечила собі перше місце та пряму путівку на мундіаль.

, забезпечила собі перше місце та пряму путівку на мундіаль. Володар другого місця визначиться за підсумками заключного туру в заочній боротьбі України та Фінляндії. Що потрібно "синьо-жовтим", щоб фінішувати другими і вийти у стикові матчі, читайте в нашому матеріалі.

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