Боснія і Герцеговина – Україна: названо стадіон, де відбудеться півфінал плейоф відбору на Євро-2024

У разі перемоги в цьому поєдинку команда Сергія Реброва зіграє за вихід на ЧЄ проти переможця пари Ізраїль – Ісландія.

Півфінальний матч плейоф відбору на Євро-2024 Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня 2024 року в місті Зениця на стадіоні "Біліно Поле".

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

У разі перемоги над боснійцями команда Сергія Реброва 26 березня в польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчінський Арена Вроцлав" зіграє вирішальний матч за вихід на чемпіонат Європи проти переможця пари Ізраїль – Ісландія.

Цікаво, що на арені в Зениці збірна України грала не так давно. 16 листопада 2021 року "синьо-жовті" в заключному матчі групового етапу відбору на ЧС-2022 завдяки голам Олександра Зінченка та Артема Довбика обіграли господарів з рахунком 0:2.

Нагадаємо, в разі виходу до фінального турніру чемпіонату Європи-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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