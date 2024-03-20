Боснія і Герцеговина – Україна: онлайн-трансляція матчу плейоф відбору на Євро-2024

Переможець цього поєдинку позмагається за вихід на чемпіонат Європи з тріумфатором пари Ізраїль – Ісландія.

У четвер, 21 березня, збірна України проведе півфінальний матч плейоф відбору до Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини.

Гра відбудеться на стадіоні "Біліно Поле" у боснійському місті Зениця. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

Переможець матчу Боснія і Герцеговина – Україна у фіналі плейоф за вихід на чемпіонат Європи 26 березня зіграє проти тріумфатора пари Ізраїль – Ісландія.

Зазначимо. що в разі виходу до фінального турніру Євро-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку Боснія і Герцеговина – Україна.