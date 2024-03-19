Боснія і Герцеговина – Україна: стало відомо, хто судитиме матч плейоф відбору на Євро-2024

Півфінальний матч плейоф відбору до Євро-2024 Боснія і Герцеговина – Україна розсудить німецька бригада рефері на чолі з Феліксом Цваєром.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

На лініях Цваєру допомагатимуть Штефан Лупп та Марко Ахмюллер. Обов'язки резервного арбітра виконуватиме Даніель Зіберт. За систему VAR відповідатиме Бастіан Данкерт, його помічником стане Крістіан Дінгерт.

Зазначимо, що Цваєр вже працював на матчі між українцями та боснійцями 2021 року в рамках відбору на ЧС-2022. Той поєдинок на "Арені Львів" закінчився з рахунком 1:1.

Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня в місті Зениця на стадіоні "Біліно Поле". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Якщо збірна України переможе боснійців, то 26 березня в польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчінський Арена Вроцлав" зіграє вирішальний матч за вихід на чемпіонат Європи проти переможця пари Ізраїль – Ісландія.

Нагадаємо, в разі виходу до фінального турніру Євро-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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