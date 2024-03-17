Боснія і Герцеговина – Україна: ставки букмекерів на матч плейоф відбору до Євро-2024

У четвер, 21 березня, збірна України зустрінеться з командою Боснії та Герцеговини у півфінальному матчі плейоф відбору до Євро-2024

Гра відбудеться на стадіоні "Біліно Поле" у боснійському місті Зениця. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Прогнози букмекерів на матч Боснія і Герцеговина – Україна

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають українську збірну. На перемогу команди Сергія Реброва в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,03. Нічия – 3,65. Виграш боснійців за підсумками 90 хвилин матчу – 3,85.

На вихід українців до фіналу плейоф приймаються ставки з коефіцієнтом 1,51. Підсумковий успіх балканців – 2,69.

Переможець матчу Боснія і Герцеговина – Україна у фіналі плейоф за вихід на чемпіонат Європи 26 березня зіграє проти тріумфатора пари Ізраїль – Ісландія.

Нагадаємо, в разі виходу до фінального турніру Євро-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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