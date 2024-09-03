Ботурчук встановила рекорд України за кількістю медалей на Паралімпіадах у легкій атлетиці

У французькій столиці Оксана завоювала 11-ту в кар'єрі нагороду на Паралімпійських іграх.

Українка Оксана Ботурчук установила національний рекорд за кількістю виграних медалей на Паралімпійських іграх у легкій атлетиці.

У шостий змагальний день Паралімпіади-2024 в Парижі вона разом з гайдом Микитою Барабановим виборола "бронзу" у бігу на 400 метрів (клас Т12).

Українка фінішувала третьою з результатом 55,67 секунди. Паралімпійською чемпіонкою стала Омара Дюран Еліас з Куби (53,59 секунди), а "срібло" взяла представниця Ірану Агар Сафарзаде Гахдеріяні (55,39 секунди).

Для Ботурчук це 11-та в кар'єрі медаль на Паралімпійських іграх. Свою першу нагороду Оксана здобула ще на Іграх-2008 у Пекіні – "золото" у бігу на 100 метрів.

Таким чином, Ботурчук стала найтитулованішою українською легкоатлеткою в історії Паралімпійських ігор. Оксана – єдина представниця України в цьому виді спорту, кому вдалося завоювати 11 медалей на Паралімпіадах. До цього вона ділила перше місце за кількістю нагород з Віктором Павликом (по 10).

Станом на зараз у скарбничці збірної України на нинішніх Паралімпійських іграх уже 36 медалей – 5 золотих, 12 срібних і 19 бронзових. Наша команда посідає десяте місце в медальному заліку та йде п'ятою за кількістю виграних нагород.

Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україна представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Нагадаємо, на попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

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