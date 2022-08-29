"Боягузи": український баскетболіст розкритикував позицію ФІБА щодо війни в Україні

Центровий збірної України Артем Пустовий помітив упередженість з боку арбітрів до українців на матчах відбору на ЧС-2023. На його думку, Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) не бажає бачити Україну на світовій першості.

Про це баскетболіст заявив в інтерв'ю Суспільне Спорт.

“Не знаю, може, це лише моя думка. Можливо, Україну ніхто не чекає на чемпіонаті світу, ми там нікому не потрібні. Це вже йде не спорт, а швидше бізнес. Ну приїдемо ми, пограємо. А там, у першу чергу, люди дивляться на можливий прибуток. Приїзд фанатів, продаж квитків. В українських вболівальників зараз змоги поїхати майже немає. Не виключаю того, що арбітри на матчі з Італією були невисокого рівня – їм дали команду, вони виконали", - сказав він.

Пустовий додав, що представники ФІБА боягузи, адже жодного разу не назвали події в Україні війною.

"ФІБА хоче бути до всіх лояльними. Не називають речі своїми іменами. Жодного разу не назвали війну в Україні війною. Боягузи. Через те, що ФІБА заборонила футболки, ми за день до гри (з Італією - ред.) зробили плакати. Сфотографувалися, зробили відео. Хотіли до Дня Незалежності нагадати людям про злочини росії. Плюс – на матчі також були українські дітлахи, які прийшли нас підтримати – у них у Ризі був тренувальний табір. Під час гри вони сиділи з цими плакатами", - зазначив він.

Нагадаємо, що росіянка Наталія Галкіна, яка протягом 10 років обіймала посаду генерального секретаря Федерації баскетболу Росії переходить працювати до центрального офісу ФІБА. Це рішення обурило представників Федерації баскетболу України.

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