"Боягузлива дупа": непереможний ексчемпіон світу жорстко розніс Ломаченка

Шакур Стівенсон висміяв боксера з українським паспортом через відмову битися з ним.

Колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях Шакур Стівенсон емоційно відреагував на небажання Василя Ломаченка провести з ним поєдинок.

26-річний американець заявив, що Ломаченко уникає бою з ним, назвавши уродженця Білгород-Дністровського боягузом.

"Боягузлива дупа Ломаченко відмовився битися зі мною. Скажіть іншим засранцям, нехай вишикуються в чергу. Я готовий побитися з будь-ким. Мені байдуже, хто це буде.

Це божевілля. Йому запропонували найбільші гроші, які він міг заробити протягом усієї кар'єри, але він відмовився. Якщо це не злив, то я не знаю, що це таке. Лома – боягуз", – написав Шакур на своїй сторінці у Twitter.

У послужному списку Стівенсона 20 перемог (10 – нокаутом) у 20 поєдинках на професійному ринзі. У своєму останньому бою він у квітні 2023 року нокаутував японця Шуїчіро Йошино. Для Шакура це був дебютний поєдинок у легкій вазі.

Ломаченко востаннє виходив у ринг у ніч проти 21 травня. Василь одноголосним суддівським рішенням програв американцю Девіну Гейні та втратив шанс стати абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.

Раніше голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум розповів, що Ломаченко відмовляється повертатися в ринг 2023 року через війну в Україні.

"Ломаченко відмовляється проводити бій цього року. Він хоче взяти відпустку. Ця лайнова ситуація все ще триває в Україні, все наблизилося до місця, де він живе – поряд з Одесою, яку бомбардують. Він справді не може зосередитися на боях. Я не думаю, що це якось стосується Шакура", – сказав Арум.

Загалом на рахунку Ломаченка 17 перемог (11 – нокаутом) і 3 поразки на професійному ринзі.

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