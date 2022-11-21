Боєць із Маріуполя після перемоги в США став на коліна та закликав зупинити війну в Україні (відео)

Бовар Ханаков звернувся до світової спільноти із важливим меседжем.
Український боєць на голих кулаках Бовар Ханаков на прізвисько "Гладіатор" переміг американця Ісаака Фрімана на турнірі BYB 13, який відбувся у Флориді (США).
28-річний уродженець Маріуполя, який зміг виїхати зі свого рідного міста вже після повномасштабного російського вторгнення, виграв одноголосним рішенням суддів. Українцю вдалося протриматися всі п'ять раундів, незважаючи на травму – суперник зламав нашому співвітчизнику ребра.
Після оголошення результатів Ханаков опустився на коліна та звернувся до світової спільноти з проханням допомогти зупинити війну в Україні.
"Моєю мрією було провести бій у США. Але я розбитий сьогодні і мені дуже боляче, адже Російська Федерація вбиває моїх земляків. Будь ласка, якщо ви можете, зупиніть війну. Наш народ ніколи не здасться. Ми боремося за свободу. Я знаю, що США підтримують нашу країну. Дякую вам за це. Допоможіть моїм співвітчизникам вижити", – сказав Ханаков.
Додамо, що одразу після своєї перемоги Бовар виставив завойовану медаль на благодіний аукціон, а всі кошти від продажу передасть українським волонтерам.
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