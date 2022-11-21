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Боєць із Маріуполя після перемоги в США став на коліна та закликав зупинити війну в Україні (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
1673
Час на прочитання
2 хв
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Боєць із Маріуполя після перемоги в США став на коліна та закликав зупинити війну в Україні (відео)

instagram.com/khanakovbovar

Бовар Ханаков звернувся до світової спільноти із важливим меседжем.

Український боєць на голих кулаках Бовар Ханаков на прізвисько "Гладіатор" переміг американця Ісаака Фрімана на турнірі BYB 13, який відбувся у Флориді (США).

28-річний уродженець Маріуполя, який зміг виїхати зі свого рідного міста вже після повномасштабного російського вторгнення, виграв одноголосним рішенням суддів. Українцю вдалося протриматися всі п'ять раундів, незважаючи на травму – суперник зламав нашому співвітчизнику ребра.

Після оголошення результатів Ханаков опустився на коліна та звернувся до світової спільноти з проханням допомогти зупинити війну в Україні.

"Моєю мрією було провести бій у США. Але я розбитий сьогодні і мені дуже боляче, адже Російська Федерація вбиває моїх земляків. Будь ласка, якщо ви можете, зупиніть війну. Наш народ ніколи не здасться. Ми боремося за свободу. Я знаю, що США підтримують нашу країну. Дякую вам за це. Допоможіть моїм співвітчизникам вижити", – сказав Ханаков.

Додамо, що одразу після своєї перемоги Бовар виставив завойовану медаль на благодіний аукціон, а всі кошти від продажу передасть українським волонтерам.

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Дата публікації
Перегляди
1673
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