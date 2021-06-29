Боєць ММА за секунду люто вирубив чоловіка в барі: відео потрапило у Мережу

Після інциденту Джо Шиллінг назвав свої дії самообороною.

Колишній боєць престижного промоушена змішаних єдиноборств Bellator Джо Шиллінг потрапив у скандал. Спортсмен жорстко нокаутував відвідувача в одному з барів.

Відео цього випадку розлетілося Мережею. На ньому видно, що Шиллінг проходив повз свою майбутню жертву, яка була напідпитку. Боєць ММА злегка посунув чоловіка, а той сказав щось у відповідь. Джо не стримався і двома потужними ударами звалив відвідувача бару на підлогу. Постраждалий непритомно залишився лежати.

This guy definitely had no clue who he was dealing with when he decided to flex on Joe Schilling.



pic.twitter.com/Bnm355GT4I — Chisanga Malata (@Chisanga_Malata) June 28, 2021

У соцмережах Шиллінг заявив, що з його боку це була самооборона та розповів деталі ситуації.

"Самозахист - це явно не те, що тепер вважається нормою в країні. Я бачив це відео, спасибі всім за переживання. Цей хлопець весь вечір вів себе, як ідіот. Темношкірий офіціант, який проходив повз нього, нарвався на расистські коментарі. Звичайно, він був ображений, але не захотів битися, щоб не втратити роботу.

Цей клоун весь вечір косо дивився на мене, встановлював зоровий контакт. Потім я проходив повз нього, він одразу попросив вибачення, що загородив прохід. А потім, зрозумівши, що це я, почав кричати мені вслід. Він зробив рух у напрямку до мене, після чого і отримав. Я подумав, що він намагається мене вдарити, це була загроза життю, я захищався. У підсумку я спокійно доїв свою вечерю, оплатив рахунок, залишив чайові. Мені подякували офіціанти і діджей", - написав Шилінг на своїй сторінці в Instagram.

Останній бій у Bellator Шиллінг провів в жовтні 2019 року, програвши нокаутом Тоні Джонсону.

Раніше 37-річний Джо був чемпіоном з кікбоксингу. Після переходу в ММА на його рахунку десять боїв - чотири перемоги і шість поразок.

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