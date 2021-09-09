Боєць на межі дозволеного зламав ногу супернику: в UFC заговорили про заборону моторошного удару (відео)

Ролик, який не захочеться переглядати знову.

Моторошною травмою литовця Модестаса Букаускаса завершився його бій проти американця Халіла Раунтрі на турнірі UFC Fight Night 191 у Лас-Вегасі.

У другому раунді боєць зі США, який до того моменту вже домінував в октагоні, завдав супернику удар ногою в коліно. Букаускас одразу ж завалився на настил і схопився за ногу. На щастя, Раунтрі не кинувся добивати литовця, вчасно усвідомивши, що той вже не зможе продовжити бій.

Увага! Відео 18+

Удар Халіла дійсно виглядає дуже страшно. Тож не дивно, що багато хто з бійців виступає за його заборону, оскільки такі дії можуть призводити до важкої травми, яка може поставити під загрозу всю кар'єру.

Після поразки Букаускаса розмови щодо необхідності виключити цей удар із правил лише посилилися. Проте, сам Модестас заявив, що не має претензій до Халіла і повідомив, що в бою американець зламав йому ногу.

31-річний Раунтрі здобув 9-ту перемогу у MMA. На його рахунку 5 поразок.

27-річний Букаускас програв у 5-й раз за кар'єру. У його активі 11 перемог.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, американський боєць переміг бразильця рідкісним нокаутом.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання