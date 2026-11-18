Михайло Мудрик / © УАФ

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Український футболіст "Челсі" Михайло Мудрик, який зараз на правах оренди виступає за "Тоттенгем", розповів, чи допомагала Українська асоціація футболу (УАФ) налагодити його ситуацію з дискваліфікацією через провалений допінг-тест.

"Тоді, коли ми найбільше потребували їхньої допомоги, вони, можна сказати, відвернулися від нас. Я просто хотів би, щоб у майбутньому кожен розумів, що потрібно розраховувати лише на себе. Тому що, коли все добре, усі поруч із тобою, усе добре. А коли трапляється якась ситуація і ти потребуєш допомоги, раптом виявляється, що в тебе немає друзів, які можуть тобі допомогти. І ті люди, на яких ти розраховуєш, які можуть і мали б тобі допомогти, взагалі не допомагають.

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І проблеми, кажете, проблеми. У нас на початку всієї цієї історії було листування електронною поштою з УАФ. Потім якимось чином воно потрапляє в Мережу. І ми власними силами мали все це залагоджувати, щоб це не стало публічним. Воно вже певною мірою стало публічним, але ми намагалися зробити так, щоб інформація не поширилася далі.

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Тобто ти спілкуєшся з людьми, на яких розраховуєш, від яких чекаєш допомоги, а виходить так, що тобі ще потрібно розв'язувати проблеми, які вони ж і створюють.

Злите листування — це низький рівень професіоналізму. Я досі ставлю собі запитання: навіщо? Друзі пізнаються в біді. Не дурні придумали такі прислів'я. Коли ти найбільше потребуєш допомоги, люди насамперед думають про себе.

Просто я не розумію. Уявімо ситуацію. Є футболіст збірної України. Він потрапляє в таку біду, в таку ситуацію. Усе свідчить про те, що цей препарат був виявлений під час зборів національної команди.

УАФ може допомогти у вирішенні цієї ситуації. Може допомогти своєму ж футболісту, який чесно, сумлінно, постійно приїжджає, грає, виконує свій обов'язок перед країною, захищає кольори своєї країни та допомагає збірній України. Чесно, сумлінно, завжди, без запитань.

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І ось, коли трапляється така ситуація, УАФ може допомогти своєму футболісту. Розгляньмо два варіанти розвитку подій. Перший: УАФ допомагає своєму футболісту. Вони допомагають розібратися в ситуації, допомагають із розслідуванням, допомагають встановити, як саме і де цей препарат потрапив в організм і це допомагає справі. Тоді набагато більше шансів, що справа завершиться швидше та успішніше.

Ми теж не хочемо звинувачувати абикого. Але вони можуть допомогти, сказати: "Це сталося в нашому штабі". І справа прискорюється в рази.

Інша ситуація — УАФ боїться взяти відповідальність на себе, залишитись винною і боїться цієї критики, яка може виникнути. Відхрещуватися від свого футболіста, робити вигляд, що допомагають і затягувати справу на місяці. Зате УАФ не винна, хоча мельдоній міг потрапити в організм тільки в Україні", — сказав Мудрик в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Нагадаємо, Мудрик перейшов до "Челсі" з донецького "Шахтаря" у січні 2023 року за 70 мільйонів євро без урахування бонусів. За лондонський клуб українець провів 73 матчі, забив 10 голів і віддав 11 асистів у всіх турнірах.

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У грудні 2024 року стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі "А" гравця виявили заборонену речовину — мельдоній. Михайла тимчасово відсторонили від футболу — йому заборонили брати участь у матчах і тренуваннях.

У червні 2025 року в справі Мудрика відкрили допінг-пробу "B". За інформацією видання The Athletic, вона також дала позитивний результат.

Пізніше Футбольна асоціація Англія (FA) на чотири роки дискваліфікувала Мудрика за вживання допінгу.

З апеляцією на це рішення український футболіст звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS).

31 липня 2026 року стало відомо, що з Мудрика зняли дискваліфікацію за вживання допінгу. Українець визнав порушення антидопінгових правил, а термін його відсторонення був визначений як уже відбутий.

За час відсторонення до Технічного документа WADA були внесені зміни, згідно з якими, якби пробу Мудрика було взято сьогодні, така низька концентрація мельдонію в його організмі не порушувала б антидопінгових правил і не призвела б до дискваліфікації.

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