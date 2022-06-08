Бойкот агресорам: РФ і Білорусь усунули від Генеральної асамблеї Європейських олімпійських комітетів

Бойкот агресорам: РФ і Білорусь усунули від Генеральної асамблеї Європейських олімпійських комітетів

Представники національних олімпійських комітетів Росії та Білорусі не будуть допущені до Генеральної асамблеї Європейських олімпійських комітетів (ЄОК).

Делегатів країн-агресорок відсторонили від участі в майбутньому заході, який повинен відбутися від 10 до 11 червня у столиці Північної Македонії Скоп'є.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національного олімпійського комітету України.

Відповідне рішення ухвалив Виконавчий комітет ЄОК через повномасштабну війну, яку Росія вже четвертий місяць веде проти України. Зазначається, що національні олімпійські комітети РФ і Білорусі не зможуть бути присутніми на заході ані онлайн, ані офлайн.

ЄОК об'єднує 50 олімпійських комітетів Європи, серед яких і Україна. Організація відповідає за планування та проведення міжнародних змагань - Європейських ігор, Європейського юнацького олімпійського фестивалю та Ігор малих держав Європи.

Раніше ТСН Проспорт писав, що відомий російський коментатор "розніс" путінське вторгнення до України.

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