Бойкот російським спортсменам: Андрій Шевченко та 1+1 media запускають проєкт "Спортивний фронт"

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко спільно з 1+1 media запускають кампанію із закликом бойкотувати російських спортсменів, які підтримують або відмовчуються щодо російського вторгнення на українські території.

Проєкт "Спортивний фронт" - це масштабна комунікаційна кампанія, а також серія ініціатив, відеороликів та акцій, покликаних привернути увагу міжнародного спортивного ком'юніті до війни в Україні.

Мета кампанії - блокування російських збірних та команд, бойкот спортсменів-росіян, які висловилися "за війну" або не озвучили свою позицію, та всебічна підтримка українського спорту.

"Через війну в Україні всі стадіони замовкли. Тишу розірвали російські обстріли, вибухи російських ракет і російських фосфорних бомб. Тишу розірвали крики українських жінок і сльози українських дітей. Більшість російських спортсменів замовкли. Це мовчання і далі вбиває українців.

Українські стадіони замовкли. Проте ми, спортсмени всього світу, не маємо мовчати. Закликаю кожного підтримати бойкот російських спортсменів, збірних та команд поки триває війна в Україні. Підтримайте Україну на спортивному фронті. Мовчання вбиває", - сказав Шевченко у своєму зверненні.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Андрій Шевченко взяв участь у благодійному матчі в Лондоні. Виручені кошти спрямують на підтримку дітей з усього світу. Організатори турніру передадуть частину коштів для дітей з України, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

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