Бойовим складом: суперник збірної України оголосив заявку на вирішальні матчі кваліфікації ЧС-2022

13 листопада команда Боснії і Герцеговини прийме фінів, а 16 листопада вдома зіграє проти українців.

Головний тренер збірної Боснії та Герцеговини Івайло Пєтєв оприлюднив список футболістів, які будуть готуватися до заключних ігор відбору до Чемпіонату світу-2022 проти Фінляндії та України .

Так, до заявки потрапили 27 гравців. Серед них двоє зіркових лідерів - півзахисник "Барселони" Міралем П'янич, який зараз виступає в оренді за "Бешикташ", і форвард міланського "Інтера" Едін Джеко.

Склад збірної Боснії та Герцеговини

Воротарі: Ібрахім Шехіч ("Коньяспор", Туреччина), Нікола Васіль ("Санкт-Паулі", Німеччина), Кенан Піріч ("Атромітос", Греція).

Захисники: Бранімір Ципетіч ("Локомотива", Хорватія), Матео Сушич ("ЧФР Клуж", Румунія), Юсуф Газібегович ("Штурм", Австрія), Сеад Колашинац ("Арсенал", Англія), Елдар Чивіч, Аднан Ковачевич (обидва - "Ференцварош", Угорщина), Анел Ахмедходжич ("Мальме", Швеція), Денніс Хаджикадунич ("Ростов", Росія), Сініша Санічанин ("Партизан", Сербія), Александар Йовічич ("Гориця", Хорватія), Айдін Нукіч ("Тузла", Боснія та Герцеговина).

Півзахисники: Амір Хаджіахметович ("Коньяспор", Туреччина), Раді Круніч ("Мілан", Італія), Міралем П'янич ("Бешикташ", Туреччина), Амер Гояк ("Динамо" Загреб, Хорватія), Гойко Цімірот ("Стандард", Бельгія), Мирослав Стеванович ("Серветт", Швейцарія), Аді Наліч ("Мальме", Швеція), Ельмедін Жилікич ("Олімпія", Словенія), Елвіс Шарич ("Гориця", Хорватія).

Нападники: Едін Джеко ("Інтер", Італія), Лука Менало ("Динамо" Загреб, Хорватія), Ермедін Демірович ("Фрайбург", Німеччина), Смаїл Превляк ("Ейпен", Бельгія).

Матч проти Фінляндії збірна Боснії та Герцеговини проведе 13 листопада, а з Україною зійдеться 16 листопада. Обидва поєдинки боснійці зіграють за домашніх трибун у місті Зениця.

В останньому своєму матчі Боснія та Герцеговини у Львові зіграла з Україною внічию - 1:1.

Раніше стала відома заявка збірної України на поєдинок проти збірної Боснії і Герцеговини.

Збірна України у відборі на Чемпіонат світу 2022 року

Після семи матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 9 очками посідає другу сходинку групи D. На третьому місці з 8 балами Фінляндія. Боснійці з 7 пунктами розташувалися на четвертій позиції. Ці команди провели на гру менше за колектив Петракова. Очолює групу збірна Франції, яка після шести поєдинків набрала 12 пунктів;

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

ЧС-2022 прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року. Жеребкування фінальної стадії відбудеться в квітні 2022 року.

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Додамо, що аналітики підвищили шанси збірної України на вихід до ЧС-2022.

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