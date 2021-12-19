"Боже мій, ти прекрасна": зіркова українська легкоатлетка приголомшила сексуальною фігурою в бікіні

"Боже мій, ти прекрасна": зіркова українська легкоатлетка приголомшила сексуальною фігурою в бікіні

Марина Бех-Романчук поділилася надзвичайно спекотним кадром.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка раніше вразила шанувальників розкішним бюстом, потішила новим гарячим фото з відпочинку.

26-річна стрибунка в довжину виклала в Instagram світлину в купальнику біля озера.

"Тим часом поки на вулиці сіро та немає снігу хочеться трохи яскравих фарб", - написала Марина під фото.

instagram.com/marynabekh

Підписники в коментарях засипали спортсменку компліментами, не залишивши без уваги її шикарну фігуру та апетитні сідниці: "Неперевершена", "Красива! Твоє тіло - мистецтво", "Сідниці - бомба", "Боже мій, ти прекрасна", - захоплюються фанати.

Бех-Романчук є чотириразовою чемпіонкою України.

Також на рахунку легкоатлетки срібні медалі чемпіонатів світу та Європи, перемога на Європейських іграх-2019.

На Олімпіаді в Токіо Марина стала 5-ю.

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