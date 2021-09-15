Божевілля на "Енфілді": "Ліверпуль" яскраво перестріляв "Мілан" у Лізі чемпіонів (відео)

Команди видали неймовірно цікавий поєдинок, забивши 5 м'ячів на двох.

Англійський "Ліверпуль" обіграв італійський "Мілан" в яскравому матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Поєдинок на "Енфілді" завершився з рахунком 3:2.

Майже весь перший тайм "мерсисайдці" домінували на футбольному полі та створили безліч моментів біля воріт "россонері". Італійський клуб регулярно рятував французький голкіпер Марк Меньян, який провів чудовий матч. Однак атакувальна міць "червоних" була занадто великою, щоб кіпер "россонері" зберіг свої ворота на замку.

Уже на 9-й хвилині команда Юргена Клоппа повела в рахунку. Александер-Арнольд прорвався до штрафного і пробив у дальній кут. М'яч рикошетом від Томорі опинився в сітці. УЄФА трактував це взяття воріт як автогол.

Через чотири хвилини "Ліверпуль" отримав прекрасний шанс подвоїти свою перевагу. Робертсон потрапив в руку Беннасеру в штрафному майданчику "Мілана" - рефері призначив пенальті. Однак Салах ударом по центру воріт не переграв Меньяна з 11-метрової позначки.

Здавалося, що у "червоних" не виникне проблем у цій зустрічі, але перед перервою гості по-справжньому шокували "Енфілд". Причому зробили це двічі. Спочатку Ребич отримав м'яч від Леау у штрафному "мерсисайдців" і послав його в дальній кут, а в наступній атаці Браїм Діас добив сферу в порожні ворота після заблокованого Робертсоном удару Ернандеса.

Очевидно, у перерві Юрген Клопп мав серйозну бесіду зі своїми підопічними. І вже на початку другої половини матчу це дало свої плоди. Салах обігрався з Орігі та з близької відстані пробив повз Меньяна.

На цьому "червоні" не зупинилися та тиснули на ворота гостей. Завдяки цьому і вдалося вирвати перемогу. На 69-й хвилині Хендерсон з-за меж штрафного майстерно відправив м'яч у кут після кутового та виносу від оборони "Мілана".

Відеоогляд матчу

В іншому матчі стартового туру групи B мадридський "Атлетіко" розписав нульову нічию з "Порту".

Другий тур групового етапу ЛЧ запланований на 28-29 вересня.

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де в стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли другі місця в групах ЛЄ.

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