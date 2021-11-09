Божевілля в клітці: український боєць під час поєдинку скуштував на смак кров суперника (відео)

Божевілля в клітці: український боєць під час поєдинку скуштував на смак кров суперника (відео)

Після незвичного ритуалу Дмитро Яцко закінчив сутичку перемогою.

Український боєць змішаних єдиноборств Дмитро Яцко здійснив незвичайний вчинок у поєдинку проти ізраїльтянина Девіда Альмайо на організованому промоушеном B1 MMA турнірі Mad Cage.

Просто під час сутички українець провів рукою по тілу суперника, щоб дістати його кров, а потім спробував її на смак.

Це сталося перед початком перерви між раундами. Один з тренерів Яцка одразу приніс йому пляшку з водою, щоб запити скуштований "делікатес".

Відео цікавого епізоду промоушен запостив в Instagram, звернувшись до Дмитра: "Як на смак, друже?" Яцко у коментарях відповів "Бомбова".

Поєдинок завершився перемогою Яцка одноголосним рішенням суддів.

Для 23-річного українця це був третій бій у змішаних єдиноборствах і третя перемога. Альмайо вперше поступився в MMA, до цього в його активі було чотири перемоги.

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