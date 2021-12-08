Божевільна хиба Циганкова, гол Яремчука: "Динамо" попрощалося з єврокубками поразкою від "Бенфіки" (відео)

Чемпіон України безславно завершив виступи в груповому раунді Ліги чемпіонів.
Київське "Динамо" закінчило виступи в єврокубковому сезоні-2021/22 гостьовою поразкою від "Бенфіки". Поєдинок 6-го туру групової стадії Ліги чемпіонів на стадіоні "Ештадіу Да Луш" в Лісабоні завершився перемогою португальського клубу з рахунком 2:0.
Зустріч розпочалася з хорошого моменту в Романа Яремчука, однак український форвард "орлів" не переграв ударом у дальній кут воротаря киян Георгія Бущана.
"Динамо" відповіло своїм супершансом - Віталій Буяльський перед воротами суперника розібрався із захисниками, відіграв голкіпера та викотив на порожні ворота Віктору Циганкову, але той дивом примудрився відправити м'яч над поперечиною - просто неймовірна хиба.
Господарі відкрили рахунок на 16-й хвилині. Голом у воротах команди Луческу відзначився вихованець київського клубу Роман Яремчук.
На 22-й хвилині португальська команда зміцнила свою перевагу. Після невдалого відскоку від Беньяміна Вербича сітку воріт українського клубу з меж штрафного майданчика розстріляв Жілберту.
Відеоогляд матчу "Бенфіка" - "Динамо"
- У паралельному матчі групи E "Баварія" в Мюнхені розгромила "Барселону" - 3:0.
- "Динамо" з одним балом завершило виступи в Лізі чемпіонів на останньому місці в своєму квартеті та вилетіло з єврокубків. До плейоф ЛЧ вийшли "Баварія" (18 очок) і "Бенфіка" (8 балів). "Барселона" (7 пунктів) стала третьою та продовжить свій шлях у Лізі Європи.