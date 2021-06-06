Божевільна міць: нокаутер із UFC знищив суперника за секунду до гонгу (відео)

Неймовірна кінцівка раунду.
У головному бою турніру UFC Fight Night 189 у Лас-Вегасі суринамець Жаїрзіньо Розенструйк нокаутом переміг бразильця Аугусто Сакаї.
Наприкінці першого раунду 33-річний боєць потужним ударом правою збив суперника з ніг і одразу ж кинувся його добивати. Суддя зупинив побиття Сакаї за секунду до гонгу.
Jairzinho Rozenstruik with the KO at the buzzer !! # UFCVegas28 pic.twitter.com/c0jtwP4Cq6— Jason Williams (@ jasoneg33) June 6, 2021
- Розенструйк здобув 12-ту перемогу у змішаних єдиноборствах. 11 разів він вигравав нокаутом. У його пасиві також 2 поразки.
- 30-річний Сакаї програв утретє в кар'єрі. На його рахунку 15 перемог і 1 нічия.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, в іншому бою турніру український чемпіон здобув третю перемогу в UFC, надупевнено знищивши аргентинця.