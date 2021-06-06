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Божевільна міць: нокаутер із UFC знищив суперника за секунду до гонгу (відео)

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Божевільна міць: нокаутер із UFC знищив суперника за секунду до гонгу (відео)

twitter.com/JairRozenstruik

Неймовірна кінцівка раунду.

У головному бою турніру UFC Fight Night 189 у Лас-Вегасі суринамець Жаїрзіньо Розенструйк нокаутом переміг бразильця Аугусто Сакаї.

Наприкінці першого раунду 33-річний боєць потужним ударом правою збив суперника з ніг і одразу ж кинувся його добивати. Суддя зупинив побиття Сакаї за секунду до гонгу.

  • Розенструйк здобув 12-ту перемогу у змішаних єдиноборствах. 11 разів він вигравав нокаутом. У його пасиві також 2 поразки.
  • 30-річний Сакаї програв утретє в кар'єрі. На його рахунку 15 перемог і 1 нічия.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, в іншому бою турніру український чемпіон здобув третю перемогу в UFC, надупевнено знищивши аргентинця.