Божевільна міць: нокаутер із UFC знищив суперника за секунду до гонгу (відео)

Неймовірна кінцівка раунду.

У головному бою турніру UFC Fight Night 189 у Лас-Вегасі суринамець Жаїрзіньо Розенструйк нокаутом переміг бразильця Аугусто Сакаї.

Наприкінці першого раунду 33-річний боєць потужним ударом правою збив суперника з ніг і одразу ж кинувся його добивати. Суддя зупинив побиття Сакаї за секунду до гонгу.

Jairzinho Rozenstruik with the KO at the buzzer !! # UFCVegas28 pic.twitter.com/c0jtwP4Cq6 — Jason Williams (@ jasoneg33) June 6, 2021

Розенструйк здобув 12-ту перемогу у змішаних єдиноборствах. 11 разів він вигравав нокаутом. У його пасиві також 2 поразки.

30-річний Сакаї програв утретє в кар'єрі. На його рахунку 15 перемог і 1 нічия.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, в іншому бою турніру український чемпіон здобув третю перемогу в UFC, надупевнено знищивши аргентинця.

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