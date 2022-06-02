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"Божевільна перемога для ЗСУ, Уельсу приготуватися": реакція соцмереж на тріумф збірної України у плейоф відборі до ЧС-2022

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"Божевільна перемога для ЗСУ, Уельсу приготуватися": реакція соцмереж на тріумф збірної України у плейоф відборі до ЧС-2022

Фото: Associated Press

Уболівальники залишилися в захваті від гри, а головне - від результату, в півфінальному матчі кваліфікації до Чемпіонату світу-2022 проти Шотландії.

Так, фанати в соцмережах висловили захоплення грою команди Олександра Петракова та зазначили, що це наразі дуже потрібно задля підтримки військовим, які захищають Україну від російських окупантів.

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Завдяки цій перемозі Україна пробилася до фіналу плейоф відбору на ЧС-2022, де 5 червня в Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу. 

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з АнглієюСША та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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