"Божевільна перемога для ЗСУ, Уельсу приготуватися": реакція соцмереж на тріумф збірної України у плейоф відборі до ЧС-2022

"Божевільна перемога для ЗСУ, Уельсу приготуватися": реакція соцмереж на тріумф збірної України у плейоф відборі до ЧС-2022

Уболівальники залишилися в захваті від гри, а головне - від результату, в півфінальному матчі кваліфікації до Чемпіонату світу-2022 проти Шотландії.

Так, фанати в соцмережах висловили захоплення грою команди Олександра Петракова та зазначили, що це наразі дуже потрібно задля підтримки військовим, які захищають Україну від російських окупантів.

Навіть я була на корвалолі останні 15 хв на матчі Україна - Шотландія



Вітаю, всіх сладунів

[десь були довбні, звісно, але все ж наші сладуни] — Чечевіца не придумала нік (@chechevitsaaaa) June 1, 2022

⚽️ Шотландія - Україна 1:3



Україна виходить до фіналу плей-офф відбору на ЧС-2022, де 5 червня в Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.



ВЩАЩЩЫЩАЩВ Я ГОРДУСЬ ВАМИ МАЛЬЧИКИ,ВЫ БОЛЬШИЕ МОЛОДЦЫ,ВШАЩАЩ — risha(ира)|пишаюся Батьківщиною (@riseok_) June 1, 2022

Шотландія:Україна 1:3

Вітаю Україну з перемогою!

І гра, і поведінка трибун говорять про те, що Україна і її підтримка — неймовірні!

У хуйло жодного шансу ні в чому!

Хай наші тепер переможуть Уельс у фіналі відбору 5 червня!

Слава Україні! — Олександр Бригинець (@bryhynets) June 2, 2022

Дивлюся футбол... Мені здається, в українців тупо в усіх прокинулися якісь суперсили, бо це ульот якийсь! Україна - Шотландія 2-0, і це лише початок 2 тайму. — Natalie #SaveAzov (@forsnat) June 1, 2022

Не треба пояснювати, що ця перемога означає для нас

Ця перемога - це невеличка частинка для перемоги України у війні з орками ✊

Усі гравці молодці ! Довбик знов забив гол у Глазго

Божевільна перемога для ЗСУ ! Вони заслужили і країна заслужила #Шотландія #Україна pic.twitter.com/ho89M5v0Vu — Amazing Johnny (@Amazing_Johnny_) June 1, 2022

Шотландія 1 - 3 Україна



Кожного разу, коли ти думаєш, що українці більше тебе не здивують. Вони це роблять знову і знову pic.twitter.com/fkHRk5POPe — Olilog (@Olilogg) June 1, 2022

⚽ звиняйте, шотландці але Україна зараз має тіки перемагати ✊



Шотландія 1 - 3 Україна — файний курвознавець (@her_na_lnr) June 1, 2022

Завдяки цій перемозі Україна пробилася до фіналу плейоф відбору на ЧС-2022, де 5 червня в Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.